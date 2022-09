Täter schlägt Kinder in Magdeburg und klaut Taschengeld

Ein erwachsener Mann soll in Magdeburg zwei Kinder zuerst geschlagen und dann das Taschengeld geklaut haben.

Magdeburg (vs) - Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren befuhren am Samstag, 10. September, gegen 15.00 Uhr mit ihren Fahrrädern den Damm der Alten Elbe im Bereich der Büchnerstraße. Auf Höhe der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ konfrontierte ein Mann die Kinder mit dem Vorwurf, die Luft aus seinem Fahrradreifen gelassen zu haben, heißt es in einer Polizeipressemeldung.

Im weiteren Verlauf schlug der Mann eines der Kinder mit der flachen Hand ins Gesicht und forderte vom anderen Kind die Herausgabe von Bargeld. Aus Angst vor weiteren Repressalien wurde letztendlich ein geringer Bargeldbetrag übergeben. Der Täter beschädigte abschließend noch ein Fahrrad der Kinder und entfernte sich im Anschluss.

Der Täter, welcher nach ersten Erkenntnissen im Vorfeld der Tat an der Alten Elbe geangelt haben soll, wurde wie folgt beschrieben: Männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, circa 20 bis 21 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß, kurzer Kinnbart, blaues Cap, grünes T-Shirt und grüne Cargo-Hose.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zu Personen, auf welche die Beschreibung passen könnte. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Magdeburg persönlich, telefonisch (0391 / 5463295) oder elektronisch entgegen.