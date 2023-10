Am Samstag, 14. Oktober, kam es gegen 2.00 Uhr nahe der am Universitätsplatz ansässigen Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ukrainer wird vor Diskothek in Magdeburg angegriffen

Vor der "Baracke" in Magdeburg kam es zu einer Schlägerei, so die Polizei.

Magdeburg/vs - Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 35-Jähriger durch eine Personengruppe vor der Magdeburger "Baracke" angesprochen und in ein zunächst harmloses Gespräch verwickelt. Nachdem er äußerte, ukrainischer Herkunft zu sein, wurde er von mehreren Personen aus dieser Gruppe heraus angegriffen.

Zwei Zeugen im Alter von 22 und 25 Jahren, die ihm zur Hilfe kamen, wurden ebenfalls angegriffen. In der Nähe identifizierte die Polizei einen 20-jährigen Beschuldigten, der im Verdacht steht, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen zu weiteren Verdächtigen dauern an. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: circa vier bis fünf männliche Personen, circa 25 Jahre alt, arabischer Phänotyp, dunkel gekleidet.

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt weitere Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter 0391/546-3295 entgegen.