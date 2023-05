Auf der B71 hat es am 5. Mai 2023 einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem es zu zwei Zusammenstößen kam. Eine Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Magdeburg (vs) - Am Freitagmorgen, 5. Mai, kam es auf der B71 in Magdeburg Richtung Süden zu einem Autounfall. Nach Angaben der Polizei sind gegen 8.30 Uhr zwischen den Abfahrten Ebendorfer Chaussee und Olvenstedter Graseweg zwei Autos zusammengestoßen, als die Fahrer gleichzeitig die Spur wechseln wollten.

Eins der Fahrzeuge stand nach der Kollision quer auf der Fahrbahn. Ein drittes Fahrzeug konnte eine weitere Kollision nicht verhindern und fuhr in das quer stehende Auto. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Lesen Sie auch: Mit Video - Tödlicher Unfall am City-Tunnel in Magdeburg - Mann stürzt von Straßenbahn

Der Verkehr wurde wegen der Behinderung auf einer Spur vorbeigeleitet. Während der medizinischen Erstversorgung blockierte ein Rettungswagen die Gegenfahrbahn (in Richtung A2) sodass es zu Behinderungen und Staus in beide Richtungen kam.

Die leichtverletzte Fahrzeugführerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weiterhin mussten zwei der Autos abgeschleppt werden. Bis die Fahrbahn gegen 10 Uhr wieder beräumt war, kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Weitere polizeiliche Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.