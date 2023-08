In Magdeburg wurden zwei Autos durch einen Autoreifen demoliert.

Magdeburg (vs) - Auf dem Magdeburger Ring kam es am Dienstag, 1. August, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung.

Mehrere Zeugen, die den Magdeburger Ring in Richtung Norden befuhren, gaben übereinstimmend an, dass ein loser Autoreifen rund 200 Meter vor der Abfahrt Klinikum Olvenstedt von der Gegenfahrbahn auf sie zugeschleudert kam. Der Reifen traf zwei Autos und verursachte Schäden jeweils an der vorderen Stoßstange. Vermutlich handelte es sich bei dem Autoreifen um ungesicherte Ladung, die während der Fahrt von einem Fahrzeug oder dessen Anhänger fiel.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können oder womöglich zum Fahrzeug, von dem der Autoreifen stammt. Hinweise werden unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg entgegengenommen.