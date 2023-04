Auf dem Magdeburger Ring kam es am Donnerstag, 20. April, zu einem Unfall, so die Polizei.

Magdeburg (vs) - Unfall in Magdeburg: Am Donnerstag, 20. April, ereignete sich gegen 11.00 Uhr auf dem Magdeburger Ring in Höhe Zentraler Omnibusbahnhof ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto-Fahrer auf den Magdeburger Ring auf und wollte nach links die Spur wechseln. Auf dieser Spur fuhr ein Lkw, sodass es zu einer Kollision kam und das Auto in weiterer Folge gedreht wurde und letztendlich vor dem Lkw quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis die Fahrbahn wieder beräumt war. Weitere Ermittlungen unter Berücksichtigung aller für den Verkehrsunfall erheblichen Umstände dauern an, so die Polizei in einer Pressemitteilung.