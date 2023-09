Bei einem Unfall in Magdeburg wurden drei Autos beschädigt. Eine Person wurde verletzt, so die Polizei.

Unfall in Magdeburg: Drei Autos in der Tessenowstraße beschädigt

Am 5. September ereignete sich in Magdeburg ein Unfall.

Magdeburg (vs) - In der Tessenowstraße in Magdeburg kam es am 5. September gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 58-Jährige die linke Spur der zweispurigen Fahrbahn. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problem geriet sie plötzlich nach rechts, wo sie einen fahrendes Auto streifte und anschließend wieder nach links, wo sie mit einem weiteren, fahrenden Auto kollidierte.

Ihr eigenes Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Weitere polizeiliche Ermittlungen dauern an.