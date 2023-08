An der Kreuzung Hamburger Straße/Schmidtstraße in Magdeburg ereignete sich ein Unfall.

Magdeburg (vs) - An der Kreuzung Hamburger Straße/Schmidtstraße kam es am Dienstag, 1. August, gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

An der Kreuzung mit der Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ kollidierten zwei Autos miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Auto etwa 180 Grad gedreht. Der andere rollte zehn Meter weiter und kollidierte mit einem dritten, abgeparkten Auto.

Hierbei wurden insgesamt drei Auto-Insassen leicht verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um festzustellen, inwiefern bei den jeweiligen Unfallbeteiligten ein Fehlverhalten im Straßenverkehr vorlag.