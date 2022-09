Wer kennt diesen Brandstifter in Magdeburg?

Magdeburg (vs) - Das Polizeirevier Magdeburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer männlichen Person, die im Verdacht steht, am Freitag, 10. September 2021, gegen 3.05 Uhr, einen VW Beetle in der Genthiner Straße in Brand gesetzt zu haben.

Die tatverdächtige Person näherte sich mit einem Fahrrad dem späteren Brandort. Dort soll diese den VW Beetle in Brand gesetzt haben. Anschließend flüchtete die Person in Richtung Innenstadt.

So sieht der Täter aus. Foto: Polizei Magdeburg

Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben:

- circa 25 bis 35 Jahre alt

- sportlich schlanke Gestalt

- trug eine Basecap, ein dunkles T-Shirt mit Aufdruck, eine knielange Cargohose, dunkle Turnschuhe und eine Gürteltasche

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Polizei Magdeburg

Wer Hinweise zur abgebildeten Person oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der 0391 / 546-3295 oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.