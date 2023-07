Durch Zufall haben Polizeibeamte in Magdeburg eine größere Menge an Drogen sichergestellt.

Zufallsfund in Magdeburg: Polizei stellt 130 Gramm Cannabis sicher

Polizei findet durch Zufall größere Menge Cannabis in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Nahe des Neustädter Platzes in Magdeburg machte die Polizei am Freitag, 21. Juli, gegen 20.30 Uhr einen erheblichen Zufallsfund, als Beamte nach Beteiligten einer Schlägerei fahndeten.

Während Polizeibeamte im Nahbereich des Tatortes mit Fahndungsmaßnahmen beauftragt waren, sahen sie einen jungen Mann, der plötzlich flüchtete. In der Annahme, dass es sich bei ihm um einen an der Schlägerei Beteiligten handeln könnte, holten die Polizeibeamten den Mann ein und kontrollierten ihn.

Dabei stellten sie fest, dass er rund 130 Gramm Cannabis dabei hatte. Wie sich später herausstellte, schien er an der besagten Schlägerei nicht beteiligt gewesen zu sein. Dennoch muss er sich als Beschuldigter wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.