Psychisch auffällige Person verletzt sich in Magdeburg selbst schwer

Ein 50-jähriger Mann hat sich am Sonnabend (30. April) mit einem Messer schwer verletzt. Nur durch das beherzte Eingreifen der Rettungskräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.

Magdeburg (vs) - Zu einem umfangreicheren Rettungseinsatz ist es am Samstagvormittag (30. April) im Bereich der Großen Diesdorfer Straße / Europaring in Magdeburg gekommen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, befand sich eine 50-jährige psychisch auffällige männliche Person in einem Innenhof und hantierte dort mit einem Küchenmesser. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der 50-Jährige bereits mit dem Messer selbst schwer verletzt.

Nur durch das beherzte und entschlossene Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass sich die Person weitere Verletzungen zufügt. Zur medizinischen Behandlung waren ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die verletzte Person wurde, nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.