Spaziergänger sind nahe der Elbtreppen am Schleinufer in Magdeburg offenbar aus einem silbernen VW heraus mit Feuerwerk beschossen worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Pyrotechnik-Einsatzes. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Spaziergänger sind am Sonnabendnachmittag am Schleinufer in Magdeburg mit Feuerwerk beschossen worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurde aus einem fahrenden, silbernen VW heraus auf Passanten geschossen, die sich auf der Fußgängerbrücke neben den Elbtreppen befunden haben sollen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen der Tat.

Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zum Kennzeichen des VW, zum Tathergang, zu eingetretenen Schäden oder tatverdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0391-5463295 zu melden.