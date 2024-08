Am Donnerstag hat sich in Magdeburg ein schwerer Unfall ereignet. Ein Radfahrer wurde lebensbedrohlich verletzt.

Bei einem Unfall in Magdeburg ist ein Radfahrer lebensbedrohlich verletzt worden.

Magdeburg/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr an der Einmündung Wiener Straße/Innsbrucker Straße in Magdeburg ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 72 Jahre alter Radfahrer ohne Fremdverschulden gestürzt. Als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, war der Mann den Angaben zufolge nicht mehr ansprechbar.

Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass der Radfahrer lebensbedrohlich verletzt ist. Er sei in stationärer Behandlung, heißt es.