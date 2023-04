Ein Betrunkener hat sich in Magdeburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Verfolgungsjagd in Magdeburg: Betrunkener versucht Polizei zu entkommen

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in Magdeburg ein betrunkener Autofahrer. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Eine Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht zum Freitag ein Betrunkener in Magdeburg geliefert. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll eine Polizeistreife in der Lüneburger Straße einen Autofahrer mit auffälliger Fahrweise bemerkt haben. Die Polizeibeamten hätten daraufhin ein Anhaltesignal gegeben, woraufhin der Fahrer geflüchtet sei. Der Mann konnte nach einer kilometerlangen Nachfahrt im Editharing gestellt und kontrolliert werden, heißt es.

Ein Test ergab, dass der Fahrer mit über zwei Promille hinterm Steuer unterwegs war. Die Polizisten kassierten den Fahrzeugschlüssel und untersagten jegliches Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.