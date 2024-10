In einer Magdeburger Straßenbahn ist es zu einem ausländerfeindlichen Vorfall gekommen. Ein zwölf Jahre alter Junge wurde geschlagen.

Mann schlägt Zwölfjährigen in der Straßenbahn - So sieht der Täter aus

Rassismus in Magdeburg

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in einer Magdeburger Straßenbahn geschlagen worden.

Magdeburg. - In einer Magdeburger Straßenbahn hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Mann einen zwölf Jahre alten Jungen ausländerfeindlich beleidigt und geschlagen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Lübecker Straße. Ein bislang unbekannter Mann habe demnach mehrere Jugendliche mit Migrationshintergrund in einer Straßenbahn zuerst beschimpft und ausländerfeindlich beleidigt. Zudem schlug der Täter den Zwölfjährigen mit der flachen Hand in den Nacken, heißt es.

Die sechs Jugendlichen verließen laut Polizei an der Haltestelle Kastanienstraße die Straßenbahn und informierten die Beamten. Der Mann sei mit der Straßenbahn weiter in Richtung Reform gefahren.

Der bislang unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

circa 1,90 Meter groß

langer Bart

lange blonde Haare

Brille

grüne Jacke

dunkelblaues T-Shirt

Hinweise zu der Tat nimmt die Magdeburger Polizei unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.