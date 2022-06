Rassistischer Übergriff Wegen seines Aussehens: Mann in Magdeburg in Straßenbahn gewürgt und geschlagen

Ein Mann ist aufgrund seines ausländischen Erscheinungsbilds in einer Straßenbahn und an der Haltestelle "Leiterstraße" in Magdeburg von drei Tätern rassistisch bepöbelt, bedrängt, gewürgt und geschlagen worden.