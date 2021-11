Rassistischer Vorfall am Hasselbachplatz: "Hitler-Gruß" gezeigt und rechtsradikale Parolen gerufen

In Magdeburg kam es zu einem unschönen Vorfall. Drei Männer skandierten rechtsradikale und rassistische Parolen.

Am Hasselbachplatz kam es zu rechtsradikalen Handlungen.

Magdeburg (vs) - Aufmerksame Passanten informierten am 5. November gegen 22.30 Uhr die Polizei darüber, dass drei Personen im Nahbereich des Hasselbachplatzes über eine Musikbox fragwürdige Musik abspielten. Die drei Männer sollen dabei auch ausländerfeindliche Parolen skandiert und den sogenannten „Hitler-Gruß“ gezeigt haben, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnten drei Tatverdächtige in der Straße „Breiter Weg“ gestellt werden. Die drei alkoholisierten Männer im Alter von 18, 21 und 41 Jahren wurden nach einer Identitätsfeststellung und Platzverweis zunächst aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Alle drei Personen müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation stellen. Das zeigen des Hitler-Grußes ist in Deutschland unter Strafe gestellt.