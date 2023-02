In Magdeburg hat sich laut Polizei erneut eine Raubstraftat ereignet. So sieht die Täterbeschreibung in diesem Fall aus.

Magdeburg (vs) - Am Montag, 13. Februar, kam es gegen 18.00 Uhr in der Parkanlage an der Zooallee in Magdeburg zu einem Raubdelikt, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Fünf bislang unbekannte Täter wirkten körperlich auf den Geschädigten ein, wodurch er schwer verletzt wurde, und entwendeten diverse persönliche Gegenstände von ihm.

Nach der Tat verging über eine Stunde bis die Polizei verständigt wurde. Die Tätergruppe, welche laut Beschreibung südländischen Phänotyps und dunkel gekleidet war, wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen, jedoch konnten Spuren gesichert werden.

In diesem Zusammenhang wird auf die Notwendigkeit einer schnellstmöglichen Alarmierung der Polizei nach solch einem Vorfall hingewiesen. Die Ermittlungen dauern an, heißt es am Ende von Seiten der Beamten.