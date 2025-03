Einbruch in Magdeburg Volltreffer: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Männer per Haftbefehl gesucht

Zwei Männer wurden am Donnerstag bei einem Einbruch in eine Gartenlaube in Magdeburg erwischt. Volltreffer für die Polizei, denn die mutmaßlichen Täter wurden zudem per Haftbefehl gesucht.