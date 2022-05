Sachbeschädigung Reifen an 116 Lieferfahrzeugen in Magdeburg zerstochen

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 25. bis 27. Mai auf dem Gelände eines Versandhandels in Magdeburg-Rothensee Reifen an insgesamt 116 Lieferfahrzeugen zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.