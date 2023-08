Einen Riesenschrecken hat ein Hund in Magdeburg einem Einbrecher eingejagt. Er schlug sofort an, als der Mann in die Wohnung einsteigen wollte.

Mann will in Magdeburger Wohnung einbrechen - Hund verhindert Schlimmeres

Ein Hund hat in Magdeburg Hab und Gut einer Frau und ihres Lebensgefährten gerettet. Er ängstigte einen Einbrecher so sehr, dass der Hals über Kopf flüchtete. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In Magdeburg ist am frühen Sonntagmorgen vermutlich Schlimmeres verhindert worden - von einem Hund, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach soll ein Mann versucht haben, über ein offenes Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Mindenstraße einzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt sollen sowohl der Lebensgefährte der Wohnungsinhaberin als auch ihr Hund in der Wohnung gewesen sein. Als der Hund den Einbrecher bemerkt habe, soll er sofort angeschlagen und den mutmaßlichen Einbrecher verbellt haben. Der Mann sei Hals über Kopf geflüchtet, heißt es weiter von Seiten der Polizei.

So soll der Mann gekleidet gewesen sein:

- blaues Oberteil

- Basecap

- Rucksack

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur (verhinderten) Tat geben können. Hinweise werden daher unter der Rufnummer: 0391-5463295 erbeten.