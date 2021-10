Schläge und Tritte: 19-jähriger Magdeburger wird brutal von fünf Personen überfallen

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 18. Oktober 2021, meldete sich ein Geschädigter im Polizeirevier Magdeburg und zeigte eine Raubstraftat an. Der 19-jährige Magdeburger befand sich am Samstag, den 16. Oktober 2021, gegen 21:00 Uhr in der Altstadt von Magdeburg, als er unter Androhung von Schlägen von fünf Personen aufgefordert wurden sein soll, sein Smartphone sowie Zigaretten auszuhändigen.

Dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Im Weiteren forderten die Männer unter Anwendung von Schlägen und Tritten die Herausgabe der Handypasswörter. Durch die Tat erlitt der Geschädigte diverse Prellungen. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.