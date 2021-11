Schläge wegen Rucksack: Siebenköpfige Personengruppe prügelt auf 14-Jährigen in Magdeburg ein

Am Freitag kam es im Bereich des Magdeburger Spielplatzes „An der Schrote“ zu einer Räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 14-jährigen Geschädigten.

Magdeburg (vs) - Am Freitag, den 19. November 2021, kam es in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr im Bereich des Magdeburger Spielplatzes „An der Schrote“ zu einer Räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 14-jährigen Geschädigten.

Nach Angaben des Geschädigten wurde dieser zunächst durch einen Täter aus einer siebenköpfigen Personengruppe aufgefordert, seine Wertgegenstände herauszugeben. Nachdem der Geschädigte dies abgelehnt hatte, wurde dieser von mehreren Tätern festgehalten und geschlagen. Ein Tatbeteiligter wurde wie folgt von dem Geschädigten beschrieben:

ca. 16 bis 17 Jahre alt

Dreitagebart

südländischer Phänotyp

hellblauer „Adidas“-Trainingsanzug

Die Täter verließen den Tatort im Anschluss mit dem Rucksack des Geschädigten in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.