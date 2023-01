Eine Schlägerei mit drei Beteiligten in Magdeburg beschäftigt derzeit die Polizei. Ein 30-Jähriger wurde lebensbedrohlich verletzt.

Mann bei Schlägerei am Magdeburger Hauptbahnhof lebensbedrohlich verletzt

Ein 30-Jähriger schwebt nach einer Schlägerei am Magdeburger Hauptbahnhof in Lebensgefahr. Die Polizei sucht Zeugen.

Magdeburg - (vs) Am Mittwoch kam es in den Nachmittagsstunden auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern.