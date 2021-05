Schlägerei im Magdeburger Stadtpark

Am Adolf-Mittag-See kam es am Samstag zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern.

Im Magdeburger Stadtpark kam es am Samstag zu einer Schlägerei. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Magdeburg (vs) - Am 29. Mai, gegen 21:00 Uhr, kam es im Stadtpark, auf Höhe des Bootsverleihs am Adolf-Mittag-See, zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen.

Zwei Männer im Alter von 25 und 26 Jahren trafen hier auf eine Personengruppe von mindestens fünf männlichen Personen und gerieten mit dieser in Streit, teilte die Polizei mit. Im Zuge der Streitigkeiten kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei auch ein Schlagstock benutzt worden sein soll.

Im Anschluss soll sich die Personengruppe mit einem Auto vom Ort entfernt haben. Die Geschädigten konnten weder eine Personenbeschreibung, noch Hinweise zum Auto abgeben. Durch die Gewaltanwendung erlitten die Geschädigten leichte Verletzungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0391/5463292 entgegen.