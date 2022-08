Schlechtes Karma hatte offenbar ein 48-Jähriger aufgehäuft, als er am Sonnabend am Bahnhof Magdeburg verhaftet wurde. Zuvor hatten zwei Niederländer im Zug auf ihn eingeprügelt.

Magdeburg (vs) - Eine karmische Wendung hat das Schicksal eines Mannes am Sonnabend in Magdeburg genommen. Dies teilte die Polizei mit. Doch wie kam es dazu, dass aus dem vermeintlichen Opfer einer Schlägerei mit zwei niederländischen Reisenden plötzlich ein Häftling wurde?

Den Angaben der Polizei zufolge meldete eine auf der Strecke Cottbus-Magdeburg eingesetzte Zugbegleiterin gegen 18:30 Uhr, dass es soeben zu einer Schlägerei zwischen drei Personen gekommen sei. Ein 50-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau einer niederländischen Reisegruppe sollen unabhängig voneinander einem 48-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Per Haftbefehl in Landsberg am Lech gesucht

Am Bahnhof Magdeburg trafen die Polizisten alle Beteiligten an. Bei der Feststellung der Personalien der Beteiligten und kurzen Darstellung des Sachverhaltes wurde bekannt, dass der geschlagene Deutsche zuvor bei seinem Einstieg in den Zug die 48-jährige Niederländerin getreten haben soll, weil die Frau den Eingangsbereich nicht freigemacht hatte.

Die Überprüfung der Personaldaten der Beteiligten ergab, dass der 48-jährige Deutsche bereits seit September 2020 vom Amtsgericht Landsberg am Lech per Haftbefehl gesucht wurde. Er wird des Diebstahls in sieben Fällen beschuldigt und befindet sich nun in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Burg.