In Magdeburg gab es am Wochenende innerhalb weniger Stunden gleich zwei Schlägereien und Angriffe, so die Polizei. Was passiert ist.

Magdeburg (vs) - Schlägerei in der Keplerstraße in Magdeburg: Am frühen Sonntagmorgen, 2. Juli, wurde der Magdeburger Polizei gegen 0.30 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gemeldet.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Beamten ereignete sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer zweiköpfigen sowie einer sechsköpfigen Personengruppe im Bereich der Einsteinstraße, welche letztendlich in einer Schlägerei gipfelte. Die Auseinandersetzung wurde wiederum von sechs weiteren Personen wahrgenommen, welche sich der zweiköpfigen Gruppe anschlossen und sich in weiterer Folge an der Schlägerei beteiligten.

Die Magdeburger Polizei stellte mehrere Männer im Alter von 16 bis 35 Jahren. Die Identitäten der Personen aufgenommen und diverse Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Weiterhin wurden auch fünf der beteiligten Personen leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und Hintergründen sind Bestandteil der weiterführenden Ermittlungen.

Zwei Auseinandersetzungen in Magdeburg

Nur wenige Stunden später wurde gegen 4 Uhr ein 36-jähriger Magdeburger nahe des Universitätsplatzes von einem unbekannten Mann angegriffen. Daraufhin stellte er den Verlust seines Mobiltelefons fest. Was war passiert?

Der 36-jährige Magdeburger befand sich nach einem Discobesuch, auf dem Heimweg. An der Straßenbahnhaltestelle „Universitätsplatz“ wurde er von zwei bislang unbekannten männlichen Personen angesprochen. Das Gespräch gipfelte in eine mündliche Auseinandersetzung, in dessen Folge einer der beiden unbekannten Täter den 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug, wodurch der 36-jährige Magdeburger zu Boden fiel. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Magdeburger Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und schrieb das Mobiltelefon des Magdeburgers zur Fahndung aus.

Zeugen, welche Hinweise zum möglichen Täter oder sonstige sachdienliche Hinweise zu beiden Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.