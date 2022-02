Schlägerei und Platzverweis: Streit zwischen fünf Männern in Magdeburg eskaliert

Zwischen fünf Männern ist eine Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag in Magdeburg entgleist.

Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht zum Sonntag in Magdeburg gekommen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - In der Nacht zum Sonntag ist es zu einer Schlägerei in der Otto-von-Guericke-Straße gekommen, die für einen Beteiligten im Krankenhaus endete. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg mit.

Demnach gerieten fünf Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren in der Nähe des Hasselbachplatzes aus nicht bekannten Gründen in Streitigkeiten, die in Tätlichkeiten ausarteten. Hierbei schlugen und traten die Männer aufeinander ein. Eine Person zog sich dabei leichte Gesichtsverletzungen zu und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde den Personen ein Platzverweis ausgesprochen.