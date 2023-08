Während die Bewohner im Urlaub waren, wurde eine Wohnung in Salbke in Magdeburg von Dieben ausgeräumt. Der Verdacht: Falsche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens sind auf Beutezug unterwegs.

In Salbke in Magdeburg ist eine Wohnung von Einbrechern durchsucht und die Bewohner bestohlen worden - während diese im Urlaub waren. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einem Einbruch ist es offenbar in einer Wohnung in Salbke in Magdeburg gekommen. Als die Bewohner am Sonnabend aus ihrem Urlaub zurückkehrten, wartete eine böse Überraschung auf sie, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sollen die Täter Tausende Euro und Schmuck geklaut haben. Wenige Tage zuvor seien außerdem zwei offenbar falsche Mitarbeiter einer Telekommunikationsgesellschaft aufgefallen, die in das Mehrfamilienhaus gelangen wollten.

So sollen die mutmaßlichen Täter ausgesehen haben:

Mann:

- 1,80 Meter groß

- 40 bis 50 Jahre alt

- deutscher Phänotyp und Aussprache

- kurze dunkle Haare

Frau:

- weiblich

- 1,70 Meter groß

- 30 bis 40 Jahre alt

- deutscher Phänotyp und Aussprache

- halblange blonde Haare

Die Polizei habe in der Wohnung Spuren gesichert. Inwiefern die beiden Tatverdächtigen in Zusammenhang zum Wohnungseinbruch stünden, sei Bestandteil laufender Ermittlungen.