Schwarzfahrer schließen sich im Intercity nach Magdeburg auf der Toilette ein

Drei Schwarzfahrer haben sich am 19. August 2021 im Intercity von Braunschweig nach Magdeburg in einer Bordtoilette eingeschlossen. Zwei von ihnen konnten gestellt werden. Sie hatten zudem eine vermeintliche Waffe dabei.

Magdeburg / Braunschweig (vs) l - Das Trio, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, nutzte am 19. August 2021, gegen 14.30 Uhr, den Intercity von Braunschweig nach Magdeburg. Als sie im Zug den Kundenbetreuer der Deutschen Bahn erkannten, schlossen sich alle drei in der Bordtoilette ein und öffneten die Tür nicht mehr.

Wie die Bundespolizei dazu am Freitag weiter berichtete, flüchteten die zwei Männer und die Frau nach der Ankunft auf dem Hauptbahnhof Magdeburg. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof von der Suche nach dem Trio wegen des Erschleichens von Leistungen und auch, weil er eine dem Trio zuzuordnende, täuschend echt aussehende Waffe an Bord des Zuges fand.

Waffe dem Trio zugeordnet

Nach einer Personenbeschreibung durch den Kundenbetreuer und einer Suche im Umfeld des Bahnhofs gelang es den Bundespolizisten, zwei Personen zu stellen. Es handelte sich um einen 20-Jährigen und eine 18-Jährige. Der 20-Jährige räumte auch ein, dass die im Zug aufgefundene Waffe ihm gehöre. Munition dazu führte er noch bei sich, berichteten die Beamten weiter.

Diese so genannte Anscheinswaffe unterliege einem generellen Führungsverbot. Somit werde der 20-jährige Mann im Sinne des Waffengesetzes angezeigt. Weiterhin müssen er und seine 18-jährige Begleiterin sich wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten.