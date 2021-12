Schwer verletzt: 18-jährige Fußgängerin von Mazda-Fahrerin in Magdeburg erfasst

Am 09. Dezember 2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Gustav-Adolf-Straße in Magdeburg. Hierbei wurde eine 18-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Magdeburg (vs) - Eine 25-jährige Mazda-Fahrerin befuhr am Donnerstag, den 09. Dezember, gegen 16.45 Uhr die Gustav-Adolf-Straße in Richtung Ernst-Reuter-Allee. An der Einmündung Listemannstraße musste sie an einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Mazda-Fahrerin los. Kurz darauf überquerte eine 18-jährige Fußgängerin die Fahrbahn und kollidierte mit dem Mazda. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.