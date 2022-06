Ein 9 Jahre alter Junge ist in Magdeburg von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen, auch am Kopf, erlitten. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu zwei Unfällen ist es am Dienstag im Magdeburger Stadtgebiet gekommen, bei denen ein Kind und ein 27-Jähriger schwer verletzt wurden. Dies teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Demnach fuhr gegen 13:15 Uhr eine 38-jährige Magdeburgerin mit ihrem Skoda auf den Weizengrund in Richtung Birkenallee. In der Nähe zur Einmündung in die Agrarstraße rannte ein 9-jähriges Kind plötzlich und augenscheinlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Trotz Bremsung gelang es der 38-jährigen Skodafahrerin nicht einen Zusammenstoß zu verhindern, so dass das 9-jährige Kind vom Auto erfasst wurde. Hierbei verletzte sich das Kind unter anderem auch am Kopf und musste daraufhin in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme verbracht werden.

Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich gegen 21 Uhr auf dem Hanns-Eisler-Platz. Ein 27-jähriger Magdeburger fuhr nach ersten Erkenntnissen mit seinem Moped aus der Salvador-Allende-Straße kommend auf die Fußgängerbrücke über den Magdeburger Ring. Hierbei stieß der 27-Jährige gegen eine Laterne und stürzte, wobei er sich schwer verletzte. Auch der 27-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Weiterhin führte der 27-Jährige das Moped ohne eine gültige Fahrerlaubnis, sodass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.