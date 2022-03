Sexuelle Belästigung: Radfahrer fasst an Po von Magdeburgerin - Zeugen gesucht

Am Montag, den 14. März 2022, kam es am Universitätsplatz in Magdeburg zu einer sexuellen Belästigung.

Magdeburg (vs) - Eine 21-jährige Magdeburgerin fuhr am Montag gegen 20.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Walther-Rathenau-Straße in Richtung Unikreisel. Hinter ihr fuhr ein weiterer unbekannter Radfahrer. Auf Höhe der Unitheke befand sich der Radfahrer auf gleicher Höhe und berührte das Gesäß der 21-jährigen Magdeburgerin. Daraufhin entfernte sich der Mann mit seinem Fahrrad und fuhr in Richtung Studentenclub davon. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

schlanke Gestalt

ca. 20-30 Jahre alt

südländischer Phänotyp

dunkel gekleidet und eine schwarze Mütze

in der rechten Hand eine Tüte mit gelben Inhalt

Zu dem Fahrrad konnte folgendes gesagt werden: silbernes Damenfahrrad mit roter Aufschrift

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.