Sichergestellt: Polizei schnappt Fahrraddiebe in Magdeburg

In der Nacht zum Mittwoch wurden drei männliche Personen dabei beobachtet, wie sie ein Fahrrad aus dem Stadtgebiet in Magdeburg entwendeten.

Magdeburg (vs) - Ein 32-jähriger Magdeburger meldete der Polizei, dass drei männliche Personen ein Fahrrad in der Salzwedeler Straße entwendeten und in Richtung Moldenstraße flüchteten. Bei einer Absuche im Nahbereich konnte ein 17-jähriger Magdeburger in der Rostocker Straße auf einem Fahrrad kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrrad um ein weiteres gestohlenes Fahrrad handelte.

Bei einer Durchsuchung konnten bei dem 17-Jährigen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Jugendliche wurde durch die Polizei zu seiner Wohnanschrift gebracht, wo ein 33-Jähriger auf den 17-jährigen Magdeburger wartete. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 33-jährige Magdeburger im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht.

Das Fahrrad und die Betäubungsmittel wurden durch die Polizei sichergestellt. Das entwendete Fahrrad aus der Salzwedeler Straße wurde durch die Beamten im Nahbereich aufgefunden und konnte zur Anschrift zurückgebracht werden. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.