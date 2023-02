Auf dem Magdeburger Ring hat es in Fahrtrichtung Magdeburg-Zentrum zwischen der Osterweddinger Chaussee und Salbker Chaussee einen schweren Unfall gegeben.

Magdeburg - Auf dem Magdeburger Ring hat es am Donnerstag (23. Februar 2023) gegen 14.45 Uhr einen schweren Unfall gegeben.

Eine Autofahrerin war von Halberstadt kommend in Fahrtrichtung Magdeburg-Zentrum in etwa auf Höhe des Werner-von-Siemens-Rings von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gefahren.

Unfall auf dem Magdeburgr Ring: Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht

Die Fahrerin soll nach ersten Erkenntnissen dabei verletzt worden sein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie es von der Polizei hieß. Für Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die B81 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde über die Osterweddinger Chaussee umgeleitet. Gegen 15.30 Uhr konnte zunächst eine Fahrspur des Rings wieder freigegeben werden, so ein Polizeisprecher.

Update: Die Unfallaufnahme ist beendet, es gibt keine Einschränkungen für den Verkehr mehr.