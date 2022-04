Magdeburg - Autofahrer auf der A2 brauchen ab den 14. April 2022 starke Nerven. Die Osterfeiertage liegen vor der Tür. Lkw-Fahrer wollen nach Hause und zahlreiche Familien starten in den Urlaub. Zusätzlich behindern Baustellen den Verkehr. So geht es derzeit zwischen dem Kreuz Magdeburg und Lostau in Richtung Berlin nur stockend voran.

Die Blechlawine ist bis zu 10 Kilometer lang. Foto: Matthias Strauß

Die Blechlawine ist bis zu 10 Kilometer lang, die Wartezeit beträgt mindestens 25 Minuten (Stand 10.00 Uhr). In Richtung Hannover sieht es nicht viel besser aus. Hier staut sich der Verkehr - ebenfalls wegen einer Baustelle - zwischen Lostau und Magdeburg/Rothensee.