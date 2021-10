Stauende auf A2 übersehen: 60-Jähriger am Steuer verursacht Auffahrunfall mit drei Lkw 

Am Freitagmorgen, den 29. Oktober, ereignete sich auf der A 2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eilsleben und Bornstedt im Rückstaubereich ein Auffahrunfall mit drei Lkw.

Magdeburg (vs) - Am Freitagmorgen, den 29. Oktober gegen 8.40 Uhr, ereignete sich auf der A 2 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Eilsleben und Bornstedt im Rückstaubereich ein Auffahrunfall mit drei Lkw, bei dem der auffahrende Fahrzeugführer leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen erkannte ein 60-jähriger ukrainischer LKW-Fahrer das Stauende vor einer Baustelle zu spät und fuhr auf den stehenden Lkw eines 38-jährigen polnischen Fahrzeugführers auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Lkw des 38-Jährigen auf den davorstehenden Lkw eines 63-jährigen Kötheners aufgeschoben.

Der 60-Jährige wurde bei diesem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 38-Jährige und der 63-Jährige blieben glücklicherweise unverletzt.

Zwei Lkw wurden derart stark beschädigt, sodass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der 63-Jährige aus Köthen konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Ölwehr zum Einsatz kommen.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme, Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr wird gegenwärtig über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.