39-jährige Frau wird in Magdeburg sexuell belästigt

Magdeburg (vs) - Eine 39-jährige Magdeburgerin stand am Freitag (2. September) in den frühen Abendstunden an einer Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs in Rothensee.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Magdeburg hervorgeht, näherte sich ihr ein stark alkoholisierter 57-jähriger Magdeburger und berührte die 39-Jährige oberhalb der Bekleidung unsittlich. Daraufhin schlug ein 39-jähriger Bekannter der Geschädigten den 57-jährigen Mann. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich hierdurch so, dass er ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei rät davon ab, Selbstjustiz jeglicher Art auszuüben. Diese wird konsequent strafrechtlich verfolgt.