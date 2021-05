Streit um Hund: Magdeburger wird geschlagen und getreten und muss ins Krankenhaus

Wegen eines Hundes entbrannte am Sonntagnachmittag in Magdeburg ein Streit unter zwei Männern. Einer von Ihnen wurde geschlagen und getreten und musste anschließend in ein Krankenhaus.

Magdeburg (vs) - Wie die Polizei schriftlich mitteilt, wurden die Beamten am Sonntagnachmittag gegen 15:25 Uhr in die Magdeburger Brückstraße gerufen. Ein Streit zwischen einem 58- jährigen Mann aus Magdeburg und einem 53-jährigen Stendaler spitzte sich vehement zu - wegen eines Hundes.

Wie der 58-Jährige bekannt gab, sei er der Besitzer des Berner Sennenhundes. Dieser soll sich in der Vergangenheit aber bei dem 53-Jährigen in Pflege befunden haben und seit knapp vier Wochen wieder bei dem 58-Jährigen leben. Am Sonntagnachmittag tauchte der Mann aus Stendal dann vor dem Wohnhaus des Magdeburgers in der Brückstraße auf und hatte des Weiteren noch zwei Begleiter dabei. Der 58-Jährige befand sich mit dem nicht angeleinten Hund ebenfalls vor dem Wohnhaus.

Der 53-jährige Stendaler soll dann den Hund gerufen haben, woraufhin dieser zu ihm lief und in das Auto geführt wurde. Der 58-Jährige versuchte den Hund daraufhin zurückzubekommen, wurde dabei aber geschlagen und getreten. Anschließend entfernte sich das Auto mit den drei Personen sowie dem Hund in unbekannte Richtung. Durch die angewendete Gewalt wurde der 58-Jährige leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen konnte der 53-jährige Stendaler alle nötigen Dokumente zum Nachweis des Besitzes des Berner Sennenhundes vorlegen.