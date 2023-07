Magdeburg - Die Feuerwehr hat zwei auf einem Grundstück festsitzende Hasenbays in Sicherheit gebracht. Die beiden wilden Feldhasen seien am Samstag ins Tierheim gebracht worden, teilte die Polizei in Magdeburg am Sonntag mit.

Ein Anwohner hatte die Tiere im Stadtteil Neue Neustadt auf einem eingezäunten Grundstück entdeckt, das sie offenbar nicht selbst verlassen konnten. Die kleinen Hasen sollen den Angaben zufolge im Tierheim aufgepäppelt und wieder in die Freiheit entlassen werden.