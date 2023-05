Tödlicher Unfall am Magdeburger City-Tunnel

Auf den Straßenbahngleisen auf dem Magdeburger City-Tunnel hat sich am Donnerstagabend (4. Mai 2023) auf Höhe des City-Carré ein tödlicher Unfall ereignet.

