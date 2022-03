Transporter in Magdeburg geklaut: Polizei stellt Täter

In Magdeburg konnte die Polizei einen Transporterdieb schnappen.

Magdeburg (vs) - Die Polizei wurde am Mittwoch, 30. März, gegen 7.30 Uhr informiert, dass unbekannte Täter sich Zugang zu einem Baugelände in Magdeburg verschafft haben. Mit einem unbekannten Gegenstand öffneten sie gewaltsam einen verschlossenen Baucontainer und durchsuchten die Räumlichkeit.

Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fahrzeugschlüssel und der dazugehörige Transporter, welcher sich auf dem Baustellengelände befand, entwendet.

Mit Hilfe des Polizeihubschraubers und eines Ortungssystems konnten die eingesetzten Beamten den Transporter bei einem Garagenkomplex im Bereich Neustädter See feststellen.

Ein 39-jähriger Magdeburger konnte an dem gesuchten Fahrzeug angetroffen werden. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 39-Jähriger für weitere Diebstähle aus den vergangenen Wochen verantwortlich gemacht werden kann.

Es erfolgte eine Spurensuche- und Sicherung vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.