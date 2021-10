Trickbetrüger als falsche Polizeibeamte: Männer durchwühlen mehrere Magdeburger Wohnungen von Senioren

Magdeburg (vs) -Die erste Tat ereignete sich am 25. Oktober 2021 gegen 15:30 Uhr im Stadtteil Alte Neustadt. Die 87-jährige Magdeburgerin wurde im Hausflur von zwei fremden männlichen Personen angesprochen, welche sich als Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA), mittels eines Ausweises auswiesen.

Die falschen Polizisten gaben an, dass sie aufgrund diverser Einbrüche die Wertsachen der 87-jährigen Frau überprüfen wollen. Die Täter fragten gezielt nach ihren Wertgegenständen. Die Frau konnte in ihre Wohnung flüchten und von dort die Polizei benachrichtigen. Daraufhin verließen die beiden Täter das Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Entwendet wurde in diesem Fall nichts.

Einer der Täter wurde durch die Dame wie folgt beschrieben:

-ca. 160-170 cm groß

-Oberlippenbart

-schwarzes Basecap mit weißer Schrift

-sprach fließend Deutsch mit einem leichten Dialekt

-fuhr einem Pkw mit Berliner Kennzeichen

-am Pkw war ein hellbrauner Heckspoiler befestigt

Eine zweite Tat ereignete sich am 27. Oktober 2021, gegen 12:00 Uhr in der Magdeburger Innenstadt. Auch hier sprachen zwei männliche Täter, welche diesmal vorgaben, Mitarbeiter des LKA zu sein, eine 89-jährige Magdeburgerin im Flur an. Hier gaben die beiden Männer an, dass man bei der 89-Jährigen aufgrund diverser Einbrüche ihre Wertsachen überprüfen müsse.

Einer der Täter ging in die Wohnung. Der zweite Täter blieb bei der Geschädigten an der Wohnungstür und verwickelte sie in ein Gespräch. Kurz darauf entfernten sich die Täter. Die Geschädigte musste im Anschluss feststellen, dass ihre Wohnung durchwühlt wurde.

Eine weitere Tat ereignete sich ebenfalls am 27. Oktober 2021 gegen 13:00 Uhr im Bereich Alte Neustadt. Auch dort gaben sich die Täter als BKA-Beamte aus und forderten den 85-jährigen Magdeburger auf, in die Wohnung gelassen zu werden. Nach Verschwinden der beiden Täter stellte der Geschädigte fest, dass seine Wohnung durchwühlt wurde. In allen drei Fällen wurde durch die Täter nichts entwendet.

An den Tatorten wurden Spuren durch die Kriminaltechnik gesucht und gesichert. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Tipps der Polizei und weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.