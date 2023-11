In Magdeburg-Stadtfeld ist abermals eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei suchte auch per Hubschrauber nach dem Täter. Die Tankstelle war zuvor schon öfter Ziel von Überfällen.

Überfall in Magdeburg: Tankstelle zum fünften Mal Ziel von Räuber

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde in Magdeburg nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Stadtfeld nach dem Täter gesucht.

Magdeburg - Es ist in sechs Jahren nun schon das fünfte Mal: Im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost ist am Dienstag (21. November 2023) abermals eine Tankstelle überfallen worden. Was bislang bekannt ist.