In Magdeburg wurde Mitte September ein Mann überfallen. Dem 61-Jährigen wurde der Rucksack gestohlen, der Täter flüchtete im Auto. Die Polizei ruft Zeugen des Überfalls auf, sich zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall in Magdeburg

Mitte September wurde in der Apollostraße in Magdeburg ein 61-jähriger Mann überfallen.

Magdeburg/vs - Ein 61-Jähriger am 16. September 2023 um 00.15 Uhr in der Apollostraße in Magdeburg überfallen. Laut Polizei ging der Mann zu Fuß auf dem Gehweg. Der Täter war mit einem silbernen Audi unterwegs.

Er hielt neben dem Mann, stieg aus, griff den 61-Jährigen körperlich an und entriss ihm seinen Rucksack. Der Täter flüchtete im silbernen Audi, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu Ablauf des Überfalls dem Kennzeichen des Audis und dem Aussehen und Identität des Fahrers geben können. Zeugen können sich unter der Telefonnummer: 0391/5463295 melden.