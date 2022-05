Unbekannte beschmieren Dom in Magdeburg mit Graffiti

Wie hoch der Sachschaden am Magdeburger Dom ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen, weil es sich um ein historisches Gebäude handelt.

Magdeburg/dpa - Unbekannte haben den Magdeburger Dom mit Farbe besprüht. Etwa 30 Graffiti seien Montagmorgen an dem Dommauern, am Dach sowie an einem Gerüst entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Es seien kleinere Schmierereien darunter gewesen, aber auch solche mit zwei mal drei Metern Größe.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der oder die Täter am Gerüst hinaufkletterten und so die Sachbeschädigungen in größerer Höhe begehen konnten. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen, weil es sich um ein historisches Gebäude handelt. Ein Ermittlungsverfahren läuft. Die Polizei sucht nach Zeugen.