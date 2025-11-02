In Magdeburg-Olvenstedt sind Unbekannte nachts in ein Bekleidungsgeschäft eingebrochen. Dabei blieb es nicht nur bei einem kaputten Fenster.

In Magdeburg-Olvenstedt drangen Unbekannte gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft ein.

Magdeburg. - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft im Olvenstedter Scheid eingebrochen.

Zwischen 19 Uhr am 29. Oktober und 8 Uhr am 30. Oktober verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Laden, indem sie ein gesichertes Fenster überwanden.

Im Inneren richteten sie erheblichen Schaden an mehreren Gebäudewänden an. Die Zerstörungen waren so gravierend, dass ein Statiker hinzugezogen werden musste, um die Standfestigkeit des Gebäudes zu überprüfen. Eine genaue Schadenshöhe konnte bis Sonntagabend nicht beziffert werden.

Lesen Sie auch:Großer Polizeieinsatz: Darum kreiste ein Hubschrauber über Magdeburg

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Magdeburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder über das E-Revier der Polizei Sachsen-Anhalt zu melden https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-sind-wir/polizei-interaktiv/e-revier.

Die Ermittlungen dauern an.