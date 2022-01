Unbekannte wollten in Magdeburg in ein Einfamilienhaus einbrechen

Über den Jahreswechsel haben Unbekannte versucht, in Magdeburg in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie wollten über die Terrassentür eindringen.

Nach einem versuchten Einbruch in Magdeburg in ein Einfamilienhaus sucht die Polizei Zeugen.

Magdeburg - vs

Unbekannte Täter haben versucht, über den Jahreswechsel in ein Einfamilienhaus am Klostergraben einzubrechen. Die Tat soll sich zwischen dem 29. Dezember 2021 und dem 3. Januar 2022 ereignet haben. Am Montag, 3. Januar, meldete sich ein 71-jähriger Magdeburger bei der Polizei und meldete den Einbruchsversuch. An einer Terrassentür wurden Hebelspuren entdeckt.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter mittels unbekanntem Werkzeug versuchten, durch die Terrassentür in das Wohnhaus zu gelangen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.