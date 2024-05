In Magdeburgs Stadtteil Neue Neustadt haben Unbekannte am Samstagmorgen ein Auto angezündet. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte zünden in Magdeburg Auto an

Magdeburg - vs

Am frühen Samstagmorgen (11. Mai 2024) ist durch unbekannte Täter ein Pkw in der Umfassungsstraße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt in Brand gesetzt worden. Das Auto stand auf dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses, teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Feuer griff auf einen Anhänger und auf einen Baum über. Am Auto und am Anhänger sowie am Baum entstanden Sachschäden. Nach dem Löschen des Feuers durch die Feuerwehr wurde der Brandort für eine Spurensicherung abgesperrt.

Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer (0391)54 63 29 5 zu wenden.