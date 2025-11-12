Auf der A14 bei Magdeburg ist es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Eine Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Am Mittwoch hat es einen Unfall auf der A14 bei Magdeburg gegeben. Ein Mercedes Sprinter hatte einen Opel auf einen vorausfahrenden Nissan geschoben.

Magdeburg. – Am Mittwochmorgen hat es auf der A14 in Fahrtrichtung Schwerin auf Höhe Magdeburg einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Unfall eine Person leicht verletzt.

Demnach habe der 34-jährige Fahrer eines Nissan Navarra die Autobahn auf der linken von zwei Fahrspuren befahren, als er bremsen musste. Die nachfolgende 29-jährige Fahrerin eines Opel Astra habe den Vorgang rechtzeitig bemerkt und ebenfalls abgebremst.

Unfall auf A14: Mercedes schiebt Opel auf vorausfahrenden Nissan

Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters, in dessen Fahrzeug sich zwei Mitfahrer befanden, habe jedoch zu spät reagiert und sei auf den Opel aufgefahren.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der Opel auf den vorausfahrenden Nissan geschoben worden. Alle drei Pkw seien anschließend auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Die 29-jährige Opel-Fahrerin habe leichte Verletzungen erlitten und sei vor Ort medizinisch versorgt worden. Der Mercedes und der Opel seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe im unteren fünfstelligen Bereich.