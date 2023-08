Unfall an Unfall Drogenfahrt in Magdeburg: Frau rammt immer wieder Leitplanken - Zeuge greift ein

Eine Frau stand in Magdeburg so stark unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, dass sie ihr Auto immer wieder in die Leitplanken am Magdeburger Ring lenkte. Ein Zeuge der Drogenfahrt griff kurzerhand ein.